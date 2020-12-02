العراق: غليان في الناصرية وآلاف المحتجين في الشارع

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الناصرية – الوكالات: تدفق الآلاف إلى مدينة الناصرية في جنوب العراق بعدما قضى مواطن متأثرا بجروحه في صدامات جرت الأسبوع الماضي بين محتجين مناهضين للحكومة ومناصرين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وأوفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعددا من كبار المسؤولين إلى الناصرية للتحاور مع المحتجين لكن حالة الغليان مستمرة.

وبعد صدامات الأسبوع الماضي فرضت السلطات إغلاقا في محاولة لوضع حد للتظاهرات في المدينة العراقية الجنوبية وأقالت قائد شرطة محافظة ذي قار ومركزها الناصرية، وفتحت تحقيقا في الأحداث. وتزامنت أعمال العنف التي سجلت الأسبوع الماضي مع الذكرى السنوية الأولى للأحداث الدامية التي سجلت خلال انتفاضة العام 2019 والتي قضى فيها أكثر من ثلاثين شخصا على جسر الزيتون في الناصرية في 28 نوفمبر.

من جانبه حث الصدر العراقيين في بيان على تويتر على «الاستعداد» للانتخابات التي وصفها بأنها «باب واسع قد انفتح» لفرض إصلاحات ضد الفساد. وأضاف «حققنا لكم تنصيب الكاظمي وتغيير قانون الانتخابات» في إشارة إلى أن شعبيته ساهمت في تولي الكاظمي رئاسة الوزراء.

وتابع «باقي طلباتكم أنتم ستحققونها من خلال صناديق الاقتراع».

وقال الصدر في تغريدة الأسبوع الماضي إنه سيدفع لأن يكون رئيس الوزراء المقبل من تياره لأول مرة وسيجري الاقتراع وفق قانون انتخابي جديد يضيق نطاق الدوائر الانتخابية. فيما يتوقع أغلب المراقبين تأجيل الاقتراع بضعة أشهر على الأقل فيما بدأت الأحزاب الاستعداد لحملاتها، ويرجح خبراء أن يستفيد الصدر ومرشحوه من قانون الانتخاب الجديد.

وكان التيار الصدري قد حقق نتائج متقدمة في انتخابات مايو 2018، إذ حاز 54 من إجمالي 329 مقعدا في البرلمان ليشكل أكبر كتلة.

