توسع هائل في السكك الحديد.. والتغيير الوزاري «مجرد إشاعات»

عربيات ودوليات

تركزت عناوين الصحف المصرية على قضيتي التعديل الحكومي التي شغلت الشارع خلال الايام الماضية والتي نفتها مصادر حكومية فيما برزت ايضا عناوين تتابع تطورات المشاريع الحيوية التي تنتشر في البلاد خصوصا التوسع الكبير في خطوط السكك الحديدية.

وجاء في «اليوم السابع» ان مصادر وزارية مصرية نفت ما تردد من أنباء حول تعديل وزاري وشيك فى الحكومة خلال الفترة الراهنة، مؤكدة أن هذه الانباء مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة، وعلى الرأى العام ألا يتفاعل معها.

وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى إشاعات غير معلومة المصدر ، تفيد بوجود تغيير وزارى وشيك ووضع قائمة مزيفة بأسماء الوزراء الراحلين، بهدف التأثير على أدائهم وإثارة حالة من اللغط والبلبلة، الأمر الذى استدعى نفى تلك الاشاعات.

وأكدت المصادر أن كل الوزراء مستمرون في عملهم، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن تقدم الحكومة استقالتها عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، وفقا للدستور، ومن ثم يتم تشكيل حكومة جديدة في يناير المقبل، تزامنا مع بدء الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد.

النقل الأكبر

من جهة ثانية نشرت «المصري اليوم» تقريرا عن خطة مصر لـ «توسع هائل» في السكك الحديدية .ونقلت الصحف المصرية عن وزير النقل، كامل الوزير قوله إن مصر تمضي قدما في خطط توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة «بكتل» لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة.

وفي حديثه إلى غرفة التجارة الأميركية قال الوزير إن معظم مشاريع النقل الأكبر، والتي تضم أيضا الموانئ الجافة والنقل النهري، يجب أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024. وأضاف أن مصر تعكف على إبرام مذكرة تفاهم مع بكتل لدراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط المترو السادس بقيمة خمسة مليارات دولار بطول 30 كيلومترا. وقال الوزير «بالأمس فقط تلقينا العقود، وسرعان ما توصلنا إلى شبه اتفاق». وأضاف أن الوزارة طلبت من بكتل تقديم عرض مكتوب، مشيرا إلى أنه في حالة التوصل إلى الاتفاق، فإن العمل سيبدأ على الفور وسيعجل الجانبان إبرام العقود والاتفاقات.

