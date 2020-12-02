خليفة بن زايد: الاتحاد روح الإمارات ومصدر الإلهام ورمز التلاحم

عربيات ودوليات

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التطلع إلى المستقبل بتفاؤل والتخطيط المسبق لمساراته هو نهج إماراتي أصيل أرسى له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء البناة.

وأشار الشيخ خليفة في كلمة وجهها للإماراتيين بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الـ49 إلى أن قوة الإرادة صنعت تجربة وحدوية فريدة، حيث تم وضع اللبنات الأساس لدولة اتحادية يحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسها.

كما أكد الشيخ خليفة فخره بما قدمته دولة الإمارات للعالم من نموذج يحتذى به في النهضة والتنمية المستدامة، وما رفدت به البشرية من مثال يقتدى به في التسامح والتعايش والانفتاح ونبذ الكراهية، وما وفرته لأبنائها من رفاهية وعدل ومساواة وأمن ورخاء. وقال إن الاحتفاء بالتاريخ عنصر مهم في إدارة الحاضر والبناء للمستقبل.. فالدول الناجحة هي تلك التي تعتز بهويتها، وتزهو بثقافتها، وتفاخر بعظماء رجالها. وأشار إلى أن الاحتفالات السنوية بذكرى تأسيس الدولة، في الثاني من ديسمبر هو يوم لتعميق حب الوطن، وتعزيز التواصل القائم بين الشعب وقيادته، مؤكدا أن الاتحاد، هو روح دولة الإمارات، ومصدر الإلهام، ورمز التلاحم.

