محمد بن زايد: الإمارات تجربة استثنائية خارج كل الحسابات

عربيات ودوليات

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات تجربة «تنموية استثنائية» في العالم خارج كل الحسابات المتعارف عليها، مشددا على أن «مسيرة إنجازاتها الحضارية» لن تتوقف. جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للإمارات.

وقال ولي عهد أبوظبي إن بلاده عازمة على «مواصلة مسيرة إنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات»، مضيفا أن «هذه المسيرة لن تتوقف، مهما كانت الظروف والتحديات، لتؤكد أنها تجربة تنموية استثنائية خارج كل الحسابات والمعايير المتعارف عليها في تجارب التنمية في العالم كله قديماً وحديثاً».

وأكد أن «الإنسان هو المحور الأساسي لمشروعنا التنموي والبوصلة التي تتحرك وفقاً لها كل خططنا واستراتيجياتنا في الماضي والحاضر والمستقبل».

وتابع: «ندخل العام الخمسين من عمر دولتنا الفتية وتجربتنا الوحدوية الفريدة ونحن أكثر قوة وثقة في النفس والقدرات.. وأشد عزماً على بلوغ أهدافنا خلال الخمسين سنة المقبلة».

وأعرب ابن زايد عن أمله في أن تكون الإمارات «أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئة لإنشائها». وقال إن الإمارات «تعمل من أجل السلام الإقليمي الشامل الذي يستفيد منه الجميع ويحقق مصالح الجميع ويعزز أركان الاستقرار والأمن في المنطقة».

