المالية وبنك الائتمان ..... عسى ما شر!

آراء

وزير المالية صرح قبل شهر بأن الحكومة ستكون عاجزة عن دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين، والآن يصرح مسؤول في بنك الائتمان بأن الحكومة ممثلة بالبنك ستكون عاجزة عن تقديم قروض اجتماعية وسكنية خلال المرحلة المقبلة، وأخاف بعد عدة أيام أن يخرج لنا وزير آخر و يعلن ايقاف بعض مايقدم للمواطنين مثل التموين حتى نصل إلى عدم توفير الماء والكهرباء وغيرها.

أمر غريب وعجيب أن يصل الأمر إلى بعض حقوق ومصالح المواطنين ، وتقف حكومتنا عاجزة في الوقت نفسه عن تقديم كل شيء للقريب والبعيد، فنراها تقدم التسهيلات للمتنفذين وتقدم المعونات للبعيدين، ولكن عندما يصل الأمر إلى المواطن تتوقف و«تطق بريك» لا أعرف السبب؟ وأنصح من يريد الزواج أن يسارع قبل أن ينفذ مسؤولو بنك الائتمان ما صرحوا به، وأنصح من يريد ان يشتري منزلا او يبني بيتا أيضا أن يسارع بذلك قبل ان يتوقف كل شيء حسب تصريحات مسؤولي بنك الائتمان.

إن استمرار مثل هذه البيانات والتصريحات يؤكد أننا مقبلون على ما لاتحمد عقباه وسيكون أثره سلبيا على الأداء الحكومي وسيخلق شرخا كبيرا بين حقوق ومطالب هذا الشعب الذي يقوم بواجبه ويستغل كل مناسبة ليعبر عن حبه لوطنه وولائه لقيادته ، إلا أن بعض المسؤولين يصرون على مثل هذه البيانات التي نعرف كما يعرفون هم أنها لن تكون بعيدة جدا عن جادة الصواب وعليهم أن يعلموا أن الكويت وشعبها الطيب أولى بخيرات بلده من القريب والبعيد.

وبالختام أقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يزيل عنا الله سبحانه وعن العالم بأسره هذا الوباء.

