هل يستطيع الشعب؟

آراء

أمامنا مفترق طرق، هذه الانتخابات مصيرية وستحدد مستقبل الكويت، اختاروا الأفضل، تحملوا مسؤولياتكم، غالبية هذه الجمل والعبارات المتعلقة بموسم الانتخابات تنقل المسؤولية للشعب لتحمله مسؤولية تشكل البرلمان بعد ذلك ونتائج وجوده.

تحميل الناس المسؤولية يتطلب أولا توفير الأداة والبيئة التي تضمن صحة نتائج الانتخاب وانعكاس العملية الانتخابية على تمثيل الناس وتكون الاغلبية وهو أساس أي انتخابات، لكن الواقع يقول : في ظل نظام الصوت الواحد لن يتمكن الشعب مهما حاول عكس اتجاهه على البرلمان.

فمشكلتنا السياسية هيكلية تتعلق بالنظام الانتخابي وتمتد أكثر لتصل إلى نظامنا الدستوري الجامد الذي لم يتطور وأصبح اليوم من الصعب استخدامه لتحقيق مستقبلنا فضلاً عن عكس أغلبية تمثلنا وتحقق ما نريد، حقيقة يجب أن نعترف بها ونتعامل معها ولا نهرب منها ونحاول في محاولات صفرية لعل وعسى.

فالنظام القائم مغلق وجامد أمام أي محاولة من الشعب لتنظيم نفسه وافراز أغلبية أو مجموعة تمثله في البرلمان والاستمرار في المحاولة بالتصحيح بواسطة نظام الصوت الواحد الموجود أساساً لمنع وقطع الطريق أمام الشعب لايصال أغلبية هي محاولات لا يمكن اعتبارها إلا عملية اجهاد للشعب ولآماله التي تصطدم كل مرة باستخدام الصوت الواحد والنظم الانتخابية السابقة.

نظريا وواقعياً لن يتحقق أي اصلاح مصيري وجذري ما دام هذا النظام الانتخابي على الأقل موجوداً ويعمل، ومحاولات الأخيار للتغيير ستبقى محاولات نعلم جميعنا أنها لن تحقق أي تغيير إلا بتغيير الأدوات المستخدمة، وان الاستمرار في طرق نفس الباب لن يحقق نتائج أخرى، وان تفكيرنا اليوم يجب أن ينصب على تطوير الادوات لا استخدامها بنفس حالتها ومواصفاتها والاعتراف بها كوسيلة للتغيير . تفاءلوا.

