حقول مجتمعية تمكين الشباب الكويتي ضرورة

آراء

إن للشباب دوراً كبيراً ومهماً في تنمية المجتمع الكويتي وبنائه، كما أن المجتمعات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفئة الشابة هي مجتمعات قوية؛ وذلك كون طاقة الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أي أمة، وأساس الإنماء والتطور فيها، كما أنهم بناة مجدها وحضارتها وحماتها. ‏

تسعى التنمية لتعزيز قدرات الإنسان وأفكاره وتوجهاته، وترقى بإمكانياته وتحفظ مصالحه وحرياته؛ حيث يعد الإنسان غاية لها، كما أنها تعنى بجوانب الإنسان المعنوية لتمكنه من أن يكون فردا صالحا قادرا على تحقيق حاجاته وحاجات مجتمعه، كما يعد الإنسان الوسيلة والأداة التي تقوم التنمية بتحقيق غاياتها وطموحاتها من خلاله عبر تفاعله الإيجابي، وعلمه، ووعيه. ويعد التغير الاجتماعي من أهم الصفات الملازمة للمجتمع الإنساني، حيث يمكن وصفه من منظور الفلسفة الاجتماعية بأنه الثابت والوحيد في حياة المجتمعات الإنسانية على تعددها واختلافها.

لم يعد ينظر إلى الشاب اليوم على اعتبار أنه صانع للمستقبل فحسب بل أصبحت النظرة إليه باعتباره فاعلا اجتماعيا ومؤثرا في صناعة الحاضر بعيدا عن السلبية وما يمكن الإشارة إليه أن معظم الخطابات المتضمنة لموضوع الشباب يغلب عليها طابع التفاؤل، حيث ينظر إليهم بوصفهم حالة اجتماعية واعدة تقوم على تطوير مفهوم التنمية والتأكيد على أن الإنسان هو محور ومرتكز التنمية البشرية وغايتها ووسيلتها، حيث تم التركيز على أهمية تحسين نوعية وجودة حياة الفرد في المجتمع، وبرزت أهمية الاستثمار في الشباب ضمن عملية التنمية، وما نشاهده الآن من شبابنا الكويتي المبدع نجاحات متعددة ومتميزة وبفضل جهود تعمل على أهمية التمكين للشباب في جميع المجالات خاصة وإتاحة الفرص وتعددها أمام هذه الفئة سيما فرص العمل والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.

وهناك متطلبات يفرضها المجتمع على الشباب وتختلف من مجتمع لآخر، ومن بيئة لأخرى، إلا أنه توجد بعض النقاط التي تشترك المجتمعات كلها في طلبها من الشباب، لتصل في نهاية المطاف لتنمية وإنماء مجتمعي حقيقي وفعال، وهذه النقاط هي الاعتدال والوسطية، وعدم التعصب والتطرف في القضايا المختلفة التي يواجهها المجتمع وإنماء قيم المنافسة الفعالة والإيجابية، والحد من الاعتماد والاتكال على السلبية وتحصيل الفرص وإحراز النجاح، والاعتماد في ذلك على الذات. والسعي لتعزيز الهوية الوطنية والقومية، لجعلها هوية ترفع من شأن الشباب وتزيد من احترامهم.

ونحن على أبواب استحقاق نيابي كويتي لابد أن نفتح المجال واسعا للمشاركة الفعالة للشباب وتشجيعهم على حسن الاختيار كما ان هناك ضرورة من اختيار الأكفأ منهم، فللشباب دور بارز ومميز في دعم التنمية لما يملكه من طاقة وقوة وحيوية لذا يجب بذل المزيد من العناية والجهد لإعداد كوادر قيادية شابة بشكل يضمن إعدادهم إعدادا جيدا كونهم ثروة وطنية وقومية وانسانية فبقدر ما نعطي للشباب ونعدهم الإعداد السليم بقدر ما نحصل على خبرات وكوادر بشرية قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية في عالم سريع التغير.

يوسف شلاش البريك

إعلامي متخصص في الخطاب التنموي

Yoseffkw@hotmail.com

