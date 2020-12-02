سقوط مفاجئ لليستر

دوليه

فرط ليستر سيتي بفرصة اللحاق بتوتنهام وليفربول الى الصدارة، وذلك بتلقيه هزيمته الأولى على أرضه ضد فولهام في جميع المسابقات منذ 2004، بسقوطه 1-2 أول من أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي.

وكانت الفرصة قائمة أمام بطل 2016 كي ينضم الى توتنهام وليفربول في الصدارة بعد تعثر الأخيرين بتعادلهما مع تشلسي (0-0) وبرايتون (1-1) الأحد والسبت تواليا. لكن فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجزر مني بهزيمة ثانية توالياً، بعد التي تعرض لها في المرحلة الماضية أمام ليفربول 0-3، والرابعة هذا الموسم ليبقى رابعاً بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة ونقطة خلف تشلسي الثالث. وفي المقابل، حقق فولهام فوزه الثاني فقط هذا الموسم، فرفع رصيده الى 7 نقاط وترك منطقة الهبوط بصعوده الى المركز السابع عشر. وهي الهزيمة الأولى لليستر على أرضه ضد فولهام في جميع المسابقات منذ 2004 حين خسر 0-2 في الدوري الممتاز في آخر لقاء بين الفريقين على صعيد «بريميرليغ» حتى 2018 (تعادلا منذ حينها 1-1 وفاز ليستر 3-1). وسجل فولهام الهدف الأول خلافاً لمجريات اللعب عبر أديمولا لوكمان بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من الكاميروني أندريه-فرانك زامبو أنغيسا (30). وتعقدت الأمور بالنسبة لأصحاب الأرض حين احتسبت ضدهم ركلة جزاء بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» إثر خطأ من النمسوي كريستيان فوخس على الجامايكي بوبي ديكوردوبا ريد، فانبرى لها البرتغالي إيفان كافاليرو بنجاح (38).

وبدا ليستر عاجزا في بداية الشوط الثاني عن الوصول الى مرمى ضيفه اللندني للحصول على فرصة تقليص الفارق، وذلك حتى الدقيقة 86 حين اشعل البديل هارفي بارنز اللقاء بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء إثر تمريرة رأسية من جايمي فاردي. لكن فولهام صمد أمام هجمات مضيفه وعرف كيف يتعامل مع الضغط في الدقائق الاخيرة، ليخرج في نهاية المطاف منتصرا. وكان ليستر سيخسر المركز الرابع بفارق الأهداف عن أستون فيلا لو نجح الأخير في تحقيق فوزه الرابع من أصل أربع مباريات له في الدوري حتى الآن خارج أرضه، لكن عقدته استمرت في أرض وست هام، حتى بعد أن انتقل الأخير من «أبتون بارك» الى «لندن ستاديوم»، وذلك بخسارته 1-2 بهدفين سجلا في الثواني الأولى من الشوطين الأول والثاني عبر الإيطالي أنجيلو أوغبونا (2) وجارود بوين (46)، مقابل هدف لجاك غريليش (25).

