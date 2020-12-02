هاميلتون مصاب بـ «كورونا»

دوليه

أصيب بطل العالم في الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون بفيروس كورونا المستجد. وذكر حساب فورمولا 1 على تويتر أن هاميلتون سيغيب عن سباق جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع في الجولة قبل الأخيرة للموسم، بعد اختبار إيجابي لـ Covid-19. وأكد بيان مرسيدس أن لويس يُعزل الآن وفقًا لبروتوكولات Covid-19. و جاء في البيان «خضع لويس لثلاثة اختبارات الأسبوع الماضي وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة، آخرها كان بعد ظهر الأحد في حلبة البحرين الدولية كجزء من برنامج الاختبارات الموضوعة لسباقات نهاية عطلة الأسبوع. ومع ذلك، فقد استيقظ صباح الاثنين مع عوارض خفيفة وتم إبلاغه في نفس الوقت أن أحد الذين كان على احتكاك بهم قبل وصوله إلى البحرين قد ثبتت إصابته لاحقاً».وتابع «لذلك، أجرى لويس اختباراً إضافياً وجاءت النتيجة إيجابية. تم تأكيد ذلك عن طريق إعادة الاختبار.

