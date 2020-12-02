لوف مستمر مع منتخب ألمانيا

دوليه

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم أول من امس أن يواكيم لوف (60 عاماَ) الذي كان مهدداً بالإقالة بعد الخسارة التاريخية (0-6) أمام إسبانيا في نوفمبر الحالي، سيبقى مدرباً لمنتخب الـ»مانشافت» وسيقوده في كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى 2021 جراء تفشي وباء كورونا المستجد. وأكد الاتحاد في بيان أن «رئاسة الاتحاد الألماني قررت بالإجماع خلال اجتماع عبر الفيديو أول من أمس، أن تواصل مع المدرب يواكيم لوف الطريق الصعبة للتجديد التي بدأت في مارس 2019»، وذلك في ختام اجتماع قمة بين كبار المسؤولين والمدرب المتواجد في منصبه منذ العام 2006. وقدمت هيئة الرئاسة التي كان مقرراً أن تلتئم الجمعة لتقرير مصير لوف، قرارها وانحازت إلى رأي «لجنة التوجيه ومدير المنتخبات الوطنية أوليفر بيرهوف»، وفق بيان الاتحاد. والتقى المسؤولون الخمسة الكبار في الاتحاد أول من امس مع لوف الذي بدا أنه تخطى نسبياً الهزيمة التاريخية في 17 نوفمبر بسداسية نظيفة أمام إسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وهي الأقسى للماكينات منذ العام 1931. وأوضح الاتحاد أنه «خلال هذا الاجتماع، أبلغ لوف المشاركين بتحليلاته ومفاهيمه ومشاريعه»، مضيفاً «خلص أعضاء اللجنة التوجيهية بالإجماع إلى أن الجودة العالية لعمل فريق المدربين، والعلاقة السليمة بين المدرب والفريق، والمفهوم الواضح للمسار المتبع حتى الآن والذي سيتواصل، هي حجج مبررة». ولفت الاتحاد إلى أنه «لا يمكن ولا ينبغي استخدام مباراة منفصلة كمقياس للأداء العام للمنتخب والمدرب»، في إشارة إلى الهزيمة في إسبانيا. وتابع «يجب أن يبقى نظرنا منصباً إلى الاستعدادات لليورو العام المقبل. لدينا قناعة راسخة بأن يواكيم لوف وفريقه من المدربين سينجحون رغم الوضع الصعب للجميع».