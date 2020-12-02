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دوليه

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هازارد يغيب أسبوعين


أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أول من أمس إصابة نجمه ومنتخب بلجيكا إدين هازارد في فخذه الأيمن تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو الافيس في الدوري المحلي. وقال النادي الملكي في بيان «بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا إيدن هازارد، تم تشخيص إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيمن». في المقابل، لم يحدد ريال مدريد مدة غياب جناحه الأيسر، لكن وسائل الإعلام الإسبانية اشارت الى أن غيابه سيستمر خمسة عشر يومًا على الأقل. واضافت التقارير الصحافية أن هازارد تعرض للاصابة عقب تدخل مثير للجدل داخل منطقة جزاء ألافيس في الدقيقة 20 بتسديدة أبعدها الحارس فرناندو باتشيكو. وتلاعب هازارد بأحد المدافعين الذي عرقله بركبته اليسرى ففقد توازنه وبدا متجهما واضعا يديه على ساقيه متحسرا على عدم امكانية متابعته المباراة.


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