24 يناير انتخابات برشلونة

دوليه

ذكر برشلونة الإسباني أول من امس أنه حدد الرابع والعشرين من يناير المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للنادي خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، مؤكدا بذلك المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع. وقالت اللجنة الإدارية الانتقالية التي تدير شؤون النادي بعد استقالة بارتوميو في أواخر أكتوبر الماضي، في بيان «ما أن يتم الاتفاق مع الحكومة الإقليمية الكاتالونية على موعد الرابع والعشرين من يناير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في النادي، سنمضي قدما في الاستعداد لها». وفي بيانه، حدد برشلونة أن الروزنامة الانتخابية ستفتح في 14 الشهر المقبل، مع اجتماع لقبول المرشحين الأوليين .وبعد ذلك ستتم رسميا الدعوة للانتخابات في 16 منه، وسيتمكن المرشحون بعدها من جمع التواقيع الداعمة الـ2257 اللازمة للموافقة على ترشيحهم بين 23 ديسمبر و11 يناير. بعد ذلك، ستستمر الحملة الانتخابية من 15 الى 22 يناير.