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دوليه

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أولسان إلى «ثاني الأبطال»


حجز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق والتي تستضيف الدوحة منافساتها، في حين يتنافس طوكيو الياباني وشنغهاي شينهوا الصيني على البطاقة الثانية في المجموعة السادسة.وفاز أولسان اول من امس على طوكيو 2 -1 ، ليتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات مقابل 7 نقاط لكل من طوكيو وشنغهاي ونقطة واحدة لبيرث غلوري الاسترالي.وكان شنغهاي تعادل مع بيرث بثلاثة أهداف لكل منهما. وفي المجموعة الخامسة تعادل تشيانغراي يونايتد التايلاندي مع ملبورن فيكتوري الاسترالي 2-2 فيما فاز بكين الصيني على سيول الكوري الجنوبي 3 -1.وتصدر بكين ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة من 5 مباريات مقابل 6 نقاط لسيول و4 لكل من ملبورن وتشيانغراي.


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