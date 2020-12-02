العربي وكاظمة.. الأبرز في «العاشرة»

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تنطلق اليوم منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري التصنيف، بإقامة 3 مباريات تجمع العربي مع كاظمة وخيطان مع برقان والتضامن مع الشباب، على أن تستكمل غداً بثلاث مواجهات أيضاً وتجمع الساحل مع النصر والجهراء مع الصليبخات والكويت مع الفحيحيل، فيما تختتم بعد غد بلقاء القادسية واليرموك.

وسيكون لقاء العربي وكاظمة الذي يقام اليوم على ستاد محمد الحمد هو الأبرز في هذه الجولة، في ظل المكانة التي يتمتع بها الفريقان ومركزيهما في جدول الترتيب، فالبرتقالي القادم من انتصار مستحق على خيطان 4 -1 في الجولة الماضية يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، خلف النصر (20 نقطة) والقادسية والسالمية (بالرصيد ذاته 18 نقطة)، فيما يأتي الأخضر بعدهما في المركز الخامس مع 15 نقطة.

وتعثر العربي في الجولة الماضية بتعادل صعب 1 -1 مع الفحيحيل، ولايزال مستوى الفريق متأرجحاً ولايرضي طموحات عشاقه، فرغم انتصاره على الساحل 2 -1 والصليبخات 1 – 0 في الجولتين السابعة والثامنة على الترتيب إلا أن الأداء الذي يقدمه لاعبوه لا يظهر شخصية الفريق الذي سينافس على لقب الدوري، فالأخضر الذي استبسل في بطولة كأس الأمير وتوج بلقبها لايزال باهتاً في بطولة الدوري.

وسيستفيد العربي من خدمات لاعبه بدر طارق العائد من الإصابة، في الوقت الذي سيعتمد فيه الجهاز الفني على جهود أحمد إبراهيم والسوري أحمد الصالح في الخط الخلفي، وجمعة عبود وعيسى يعقوبو ومحمد صفر في منطقة الوسط، وسيدرك هنري في المقدمة.

أما كاظمة فهو يقدم مستويات جيدة في ظل اعتماد الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني روبرتو بيانكي على عناصر شابة أثبتت نفسها خلال مشوارالبطولة، ويبدو اليوم في طريقه لتحقيق انتصار جديد معتمداً على جهود لاعبيه شبيب الخالدي وبندر بورسلي فضلا عن عمر الحبيتر والمحترف حامد ماريوس. وتتشابه الطموحات في مباراتي اليوم المتبقيتين إذ سيصارع أطرافها لضمان مركز يبقيهم في دوري الأضواء، ويبدو الشباب أوفر حظاً من منافسه التضامن، الذي يلتقه على ستاد جابر، في تحقيق الفوز، فهو يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة مقابل 8 نقاط للتضامن الذي يأتي في المركز الثاني عشر.

وسجل الشباب نتيجة جيدة في الجولة الماضية بفوزه على الصليبخات 4 – 2 ، فيما استراح التضامن في الجولة ذاتها وفقاً لنظام البطولة. ويأمل برقان صاحب المركز الحادي عشر (9 نقاط) في تخطي خيطان (الثالث عشر مع 7 نقاط) والتقدم أكثر في جدول الترتيب، وسقط الفريقان في الجولة التاسعة برقان أمام الساحل 0 -1 ، وخيطان أمام كاظمة 1 – 4 .

