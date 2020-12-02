«اليد» يرشح 3 مدربين لدراسات التدريب

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رشح اتحاد كرة اليد المدربين الوطنيين بدر جزاع وخالد الملا وياسر الأمير لحضور دراسات رخصة التدريب B التي ينظمها الاتحاد الأسيوي للعبة وتنطلق اليوم لغاية 15 ديسمبر الحالي. ويأتي ترشيح المدربين الوطنيين ضمن برنامج الاتحاد الساعي إلى دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التدريب والإدارة الرياضية.من جانب آخر، عقد أمين السر المساعد عبدالله ذياب اجتماعاً مع اللجنة النسائية برئاسة د. الجازي المونس وبحضور أعضاء اللجنة حيث تقرر فتح باب التسجيل للاعبات اليد ابتداء من اليوم، كما تم اعتماد موعد اقامة البطولة الودية الاولى للسيدات والتي سيقيمها نادي القرين في 7 ديسمبر الحالي.

