الخوري: نستعد لإطلاق النسخة الثانية من «الجيل المبهر»

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ذكر ناصر الخوري مدير البرامج في الجيل المبهر، برنامج المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ان الاستعدادات متواصلة لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان الجيل المبهر للشباب، مضيفا:» ما زلنا ملتزمين بإلهام الشباب وتمكينهم خلال الأزمة الراهنة ومتحدين كل الصعوبات».

وانطلق الجيل المبهر في العام 2010 تزامناً مع إعداد ملف دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وقال الخوري: «يسعدنا أن نوجّه الدعوة للشباب للانضمام إلينا في هذه الرحلة الافتراضية الشيّقة التي ننظمها بالتعاون الشريك الاستراتيجي، مؤسسة قطر، حيث نهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من قوة تأثير كرة القدم في إحداث تغيير إيجابي حقيقي في المجتمعات حول العالم».

وتابع:» نسعى من خلال فعاليات وأنشطة المهرجان إلى مساعدة الشباب في اكتشاف قدراتهم، وتحديد نقاط قوتهم، وتطوير مهاراتهم الحياتية والقيادية، والتعرف على أفضل السبل الممكنة لتعزيز جهود التنمية في مجتمعاتهم».

ودعا الشباب في قطر وحول العالم للانضمام إلى البرنامج والاحتفال بقوة كرة القدم وقدرتها على التغيير الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات.

ويرتكز البرنامج على رؤية واعدة تتمثل في رسم مستقبل أفضل للشباب المحرومين والمهمّشين في شتى أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والعالم، والوصول إلى مجتمعات اللاجئين سعياً لدعم الأفراد الأقل حظاً، عبر الاستفادة من القوة المُلهمة لكرة القدم.

وافاد الخوري:»لا نبالغ حينما نقول إن جهودنا المتواصلة لتمكين الشباب ليصبحوا قادةً وصناعاً للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم تؤتي ثمارها، وبتنا نلمس الآن، في قطر وحول العالم، الإرث الإنساني لأول نسخة من المونديال في منطقتنا العربية».

ونوه بقوله:» نجح الجيل المبهر إلى الآن في الوصول إلى أكثر من نصف مليون مستفيد، وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم ومجتمعاتهم. ولا تزال مسيرتنا مستمرة، إذ نسعى جاهدين إلى تمكين وإلهام مليون شاب بحلول عام 2022، ومساعدتهم على تغيير مجتمعاتهم إلى الأفضل، وذلك عبر التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين حول العالم، مثل اتحاد كرة القدم في دول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر».

وأوضح:»لقد واجه العالم أجمع خلال 2020 تحديات غير مسبوقة جراء أزمة كورونا المستجد، والتي تسببت في تعليق العديد من الأنشطة الرياضية والتعليمية حول العالم. ورغم ذلك، توجّهنا منذ بداية تفشي الوباء نحو إطلاق برنامج الجلسات التفاعلية المباشرة عبر الإنترنت، برؤية واعدة وأسلوب مبتكر يتماشى مع الظروف التي فرضها انتشار الفيروس، ويواكب التواصل مع الشباب وتطلعاتهم، ومساعدتهم في الحفاظ على حيويتهم ولياقتهم البدنية خلال تلك الأوقات الصعبة».

