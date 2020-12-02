«طاولة السيدات» 9 ديسمبر

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أفادت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد كرة الطاولة خالدة العلي أن التحضيرات لانطلاق البطولة التنشيطية المفتوحة لفردي السيدات تسير وفق البرنامج الموضوع لها، بحيث تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري على صالة نادي سلوى الصباح، وبمشاركة 4 أندية وهي: العربي، وسلوى الصباح، وفتيات العيون، والفتاة، مشيرة أن اللجنة النسائية بعضوية شهد عبدالرحيم، واشتياق سند، وفاطمة اللميع تواصل عملها بشكل مستمر لإنجاح البطولة. وذكرت خالدة العلي أن الباب مفتوح لتسجيل أي لاعبة كرة طاولة ترغب بالمشاركة عبر الرابط الالكتروني المتوافر في الحساب الرسمي للاتحاد بـ “تويتر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالحضور شخصيا لمقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية ، وأضافت ان 11 لاعبة سجلن في البطولة، بالإضافة إلى 20 لاعبة من الأندية الأربعة، والباب لا يزال مفتوحا حتى الرابع من ديسمبر الجاري، ونأمل بمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبات خلال اليومين القادمين. وبينت العلي أن مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة برئاسة علي الدبوس أقر في اجتماعه الأخير التعاقد مع المدرب البيلاروسي ميشكو أندريا لتدريب منتخب السيدات، ولدينا رؤية مستقبلية متكاملة لكرة الطاولة النسائية، نأمل بتحقيقها سواء محليا عبر إقامة بطولات الدوري والكأس والفردي 2021، أو المشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وذلك بدعم ومساندة مجلس الإدارة الذي لا يدخر جهدا لأجل نجاح وتطور الطاولة النسائية. وشكرت خالدة العلي رئيسة مجلس إدارة نادي سلوى الصباح، الشيخة نعيمة الأحمد على تعاونها وحرصها على إنجاح البطولة التنشيطية المفتوحة واستضافة النادي للمنافسات المقبلة.