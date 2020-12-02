كاظمة تفوق على القادسية في «السلة»

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تفوق كاظمة على القادسية وهزمه 84-74 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في الجولة الأخيرة من القسم الاول لمنافسات المجموعة الثانية من دوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز برقان بصعوبة على اليرموك 82-79، والقرين على الصليبخات 112-83.

وبهذا الفوز تصدر كاظمة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه القادسية 9 نقاط، ثم القرين 8، يليه برقان 7، واليرموك 6 ،واخيراً الصليبخات 5 نقاط.

وتتأهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بنظام بلاي أوف من ثلاث مباريات على طريقة «المقص».

وجاءت مباراة كاظمة مع القادسية متوسطة المستوى سيطر على مجرياتها البرتقالي في الربع الأول بعد أن تقدم 7-0 و 14-5، مستغلاً أخطاء لاعبي القادسية في البداية وتسرعهم في انهاء الهجمات ليسارع بعدها مدرب الاصفر الليتواني لوكاس ماندوزا في طلب وقت مستقطع استطاع من خلاله تنظيم هجمات فريقه ليقلص الفارق الى 3 نقاط 15-12، ولكن سرعان ما عاد كاظمة الى توسيع الفارق مجدداً مع نهاية الربع الأول 26-17.

وواصل كاظمة سيطرته على اللقاء في الربع الثاني وتقدم 31-19 عبر ثلاثيات احمد البلوشي واحمد المطيري الى جانب قوة لاعبيه في الدفاع لينهي الربع الثاني لمصلحته ايضاً 47-30. واستطاع القادسية في الربع الثالث تعديل الصورة التي ظهر عليها في الربعين الأول والثاني ونجح في تقليص الفارق عبر تميز عبدالمحسن مرتضى في الاختراق والتسجيل الى جانب ثلاثيات عبدالله توفيق ومتابعة عبدالرحمن السهو أسفل السلة وسط تراجع بين لاعبي كاظمة على المستوى الدفاعي لينتهي الربع الثالث بتقدم كاظمة 63-55.وأخفق القادسية في مواصلة صحوته في الربع الثالث إذ عاد كاظمة الى مستواه المعهود على الجانبين الدفاعي والهجومي ليتبادل الفريقان التقدم حتى انهى البرتقالي المباراة لمصلحته 84-74.

