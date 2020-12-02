فليطح: حريصون على الارتقاء بنشاط الأندية

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أكد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح حرص الهيئة على التعاون مع كافة الأندية لتلافي جميع السلبيات وتجاوز العقبات التي من شأنها عرقلة جهود الأندية في أداء رسالتها على الوجه الأكمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير الهيئة مع رؤساء وممثلي مجالس إدارات الأندية الشاملة حيث تم مناقشة بعض الملاحظات الخاصة بالنظام الأساسي للأندية التي تم رصدها خلال العامين الماضيين.

وأوضح فليطح أن هذا الاجتماع الودي من شأنه دعم حرية الأندية وتحقيق المزيد من الشفافية لأعضاء الجمعيات العمومية من أجل النهوض والارتقاء بنشاط الأندية التي تمثل عصب الرياضة الكويتية. وأشاد بمستوى الحوار والطرح الراقي الذي شهده الاجتماع والتفاعل الطيب لمسؤولي الأندية مع جميع الملاحظات وحرص الجميع على العمل الجاد للنهوض بمسيرة الأندية بما يسهم في الارتقاء بالرياضة الكويتية. حضر الاجتماع نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية د .صقر الملا وأمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم ونائب المدير العام مستشار وزير الشباب محمود أبل ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية علي مروي وممثلي 13 نادياً، فيما غاب ممثلو أندية الكويت والقادسية واليرموك.

