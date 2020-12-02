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تسجيل لاعبات «الطائرة» لغاية 8 ديسمبر

زيد خلف
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الأربعاء 02 ديسمبر 2020

حدد اتحاد الكرة الطائرة تاريخ 8 ديسمبر الحالي آخر موعد لتسجيل لاعبات الكرة الطائرة استعداداً للبطولات النسائية المقبلة في اللعبة التي ستعاود نشاطها تحت مظلة الاتحاد بعد غياب طويل. وكان اعضاء اللجنة الانتقالية المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد اجتمعوا مع اللجنة النسائية للعبة برئاسة خيرية بخيت وبحضور مقررة اللجنة فاطمة عبدالحميد وعضوات عن الاندية النسائية. وأكد رئيس اللجنة المؤقتة بدر الكوس أهمية هذه الاجتماعات لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالرياضة النسائية. وقال الكوس: «منذ موسم 76-77 لم نشهد نشاطا رياضيا نسائيا في اتحاد الكرة الطائرة وهذا يعود إلى اسباب عديدة منها قلة الميزانية».


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