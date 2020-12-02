«الرياضات البحرية» ينظم «الموتوسيرف» و«الجت سكي»

محلية

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي انضمام لعبة الموتوسيرف الجديدة في الكويت إلى النادي عقب اعتمادها من الاتحاد الدولي ضمن الرياضات البحرية في عام 2019 واعتبارها لعبة أساسية في الأولمبياد. وقال الزنكي إن نادي الرياضات البحرية وبعد إعلان انضمام لعبة الموتوسيرف بادر بتشكيل فريق للعبة الجديدة ليضع الكويت في مقدمة الدول العربية التي تضم هذه اللعبة.وأضاف أن النادي شكل أيضا الجهاز الفني والإداري للعبة موتوسيرف بغية الانتهاء من إجراءات التشكيل تمهيدا للانتقال إلى المراحل الأخرى من العمل الدؤوب التي تليق بسمعة الكويت الرياضية والمساهمة برفع علمها في المحافل الدولية.من جانبه قال عضو مجلس إدارة النادي وعضو اللجنة البحرية فيه خالد البريكي إن النادي ممثلا بفريق الموتوسيرف سيتولى تنظيم أولى البطولات المحلية في 12 ديسمبر الحالي لعمر 17 سنة وما فوق بدولة الكويت كما سيقيم النادي الجولة الأولى في بطولة الجت سكي في 11 الحالي فيما ستكون الجولة الثانية في 18 الحالي.