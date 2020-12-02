الاخيرة

منذ عام 1950، عندما شنت كوريا الشمالية هجوماً مدعوماً من الصين الشيوعية على كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، ودعم نظام الزعيم ماو الشيوعي لفيتنام الشمالية في تدخلها بشؤون فيتنام الجنوبية، الصديقة للولايات المتحدة، والعلاقة بين أميركا والصين في أسوأ أحوالها حتى إن كرسي الصين في الأمم المتحدة كانت تحتله الصين الوطنية «تايوان»، وكانت الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع من يعترف بالصين الأم.

كل ذلك العداء المعمد بدماء الملايين من ضحايا حروب الطرفين ذاب عندما التقى لاعبان، صيني وأميركي في مباراة تنس طاولة عام 1971 باليابان، فيما سمي «بدبلوماسية البينغ بونغ»، وخلال عام كانت زيارة الرئيس نيكسون للصين عام 1972، التي خطط لها السياسي الداهية د. هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي، وبعدها بعام وفور انتهاء حرب أكتوبر المجيدة بين مصر وإسرئيل، بدأ كيسنجر سياسة «الخطوة خطوة»، التي رفع لإنجازها المثل العربي القائل «اللي فات مات»، فتحقق السلام، وتوقفت الحروب واستخدمت موارد لبناء المدن والبنى الأساسية.

هناك بطولة لكأس العرب ستقام في قطر عام 2021، وستشارك فيها مشكورة جميع الدول العربية الـ 22، وسيتبعها خلال عام بطولة كأس العالم، التي ستقام في الدوحة عام 2022، ولا أعتقد أننا كعرب وخليجيين سنشهد لمائة عام أخرى فرصة قيام كأس العالم بالمنطقة، لذا نأمل وعبر «دبلوماسية كرة القدم»، أن تذوب الخلافات الخليجية والعربية عبر رفع شعار «اللي فات مات» وعفا الله عما سلف، وتفتح الحدود للقيادات والشعوب، وتسعد الجماهير الخليجية والعربية بمشاهدات حية لمباريات تلك البطولة، خاصة أن احتمال وصول فرقهم مازال قائماً، بعد توقف التصفيات الآسيوية والأفريقية بسبب وباء الكورونا، وقد اعتدنا من الإخوة في قطر الإبهار في مثل تلك المناسبات، ولا يتبقى إلا أن تتحول الفرحة فرحتين، وهو أمر غير مستبعد على القيادات الخليجية المشهورة بالحكمة، والبحث عما يسعد شعوبها.

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آخر محطة: ما ستمحوه «دبلوماسية كرة القدم» إن تمت لا يقارن بما محته وأنهته «دبلوماسية البينغ بونغ».. من دماء ودمار وخراب.

