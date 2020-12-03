الكويت شاركت في اجتماع بالأمم المتحدة

وطن النهار

أكدت الكويت ضرورة تعزيز ثقافة السلام وتفعيل الحوار بين الحضارات ونشر قيم الاعتدال والتسامح والاحترام المتبادل ونبذ التطرف والكراهية والعنف بصوره وأشكاله كافة. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الأول فهد محمد حجي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند ثقافة السلام.

وقال حجي: «نواجه اليوم تحديات ومخاطر أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه في السابق تفاقمت بشكل ملحوظ وغير مسبوق هذا العام مع تفشي جائحة (كوفيد- 19) التي تشكل خطرا عابرا للحدود»، لافتا الى تداعيات الجائحة على مفاصل الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

