العوضي: إيلاء ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً

وطن النهار

أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي أن الكويت تولي اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي الاعاقة إيمانا بدورهم وقدراتهم حيث إن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدولة.

وفي تصريح صحافي لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، أضافت العوضي: إن الكويت حريصة على توفير الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية كافة لمختلف فئات الإعاقة لتتمكن من الاندماج في المجتمع.

وقالت إن من أهم أهداف هذا اليوم الدعوة الى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لدمجهم في المجتمع.

وشددت على أن الكويت تحرص على تطبيق قانون رقم 20108 المعني بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال التعاون المشترك بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية المدنية بتنفيذ بنود القانون مثل تفعيل العقوبات المتعلقة باستغلال مواقف ذوي الاعاقة مع وزارة الداخلية والحد من الانتهاكات بحق ذوي الإعاقة بالتعاون مع فريق أصدقاء الأشخاص من ذوي الإعاقة والعمل مع وزارة التربية لإعادة الأبناء الى فصول الدراسة ودراسة كل ضمانات مخرجات التأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

