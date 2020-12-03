«نزاهة» تشارك اليوم في «التعليم من أجل العدالة»

وطن النهار

في إطار التعاون المشترك بين «نزاهة» ومبادرة التعليم من أجل العدالة «E4J» التابعة لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، بهدف تأصيل نشر المعرفة وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد، تشارك نزاهة في فعاليات سلسلة الحوار العالمية {التعليم من أجل العدالة} والتي تنظمها المبادرة اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020. وستشارك «نزاهة» ضمن فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان: «تعزيز العدالة وسيادة القانون من خلال التعليم: ممارسات واعدة من المنطقة العربية» ممثلة بالمهندسة أبرار الحماد الأمين العام المساعد للوقاية، عبر منصة زووم الافتراضية. وتعد الفعالية منصة حوارية عالمية يتم من خلالها مناقشة واستعراض العديد من المواضيع والبرامج ذات الصلة بدمج مفاهيم الشفافية والنزاهة والعدالة وسيادة القانون من خلال التعليم، إضافة إلى التطرق إلى العديد من الأحداث المتمحورة حول موضوع حاجة المجتمع التعليمي الدولي إلى الاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها التعليم حاليًا وخاصة خلال تداعيات جائحة «كوفيد-19» والتي سيشارك فيها مئات المختصين والأساتذة والمعلمين من كافة أنحاء العالم وتوفر أكثر من 30 مناقشة افتراضية تفاعلية عبر الإنترنت، لمناقشة مستقبل التعليم والتي تستهدف إعداد جيل جديد واع ومدرك لمخاطر الفساد وقادر أن يكون عنصر تغيير إيجابي على الصعيدين الوطني والدولي.