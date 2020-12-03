صباح الخالد: منظومتنا الصحية متماسكة ومستقرة

وطن النهار

أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أنه بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الامة سيجتمع مجلس الوزراء الاحد المقبل لاعتماد مشروع مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الامة وبعدها ستقدم الحكومة استقالتها الى سمو أمير البلاد.

وقال سموه خلال الملتقى الوزاري لعرض انجازات الحكومة تحت شعار (انجازات رغم التحديات) الذي عقد أمس في مركز جابر الثقافي: وجه سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الحكومة الى توفير كل الاشتراطات الصحية المطمئنة ليمارس المواطن حقه الدستوري في الانتخاب مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، مؤكدا ان الجهات الحكومية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لتوفير تلك الاشتراطات كما سيتم الاعلان عن كل الامور المتعلقة بكيفية ادلاء المصابين والمحجورين بأصواتهم في جميع الدوائر.

واضاف: أمورنا مستقرة ومنظومتنا الصحية متماسكة وقادرون على توفير كل الاشتراطات الصحية للناخبين، لكن المطلوب منهم الالتزام بالاشتراطات الصحية التي ستستمر معنا لمدة أطول.

وبشأن اجراءات الحصول على لقاحات «كورونا» قال سموه: الكويت من الحالي الدول التي حرصت على تسجيل طلبها واحتياجاتها من اللقاح وسيتم تلقي الكميات المطلوبة نهاية الشهر الحالي أو بداية السنة المقبلة وسيخصص للمواطنين والمقيمين بالمجان وسيكون اختياريا كما سيتم تدشين حملة كبيرة تشرح جميع التفاصيل المتعلقة باللقاح.

واشاد سموه بتحضير وتجهيز الكوادر الطبية التي عرضت خطة التطعيم قبل شهرين وكل التفاصيل والإجراءات المطلوبة، مشيرا الى حرص الحكومة على أن يكون اللقاح آمنا ومعتمدا.

وحول الجهود الحكومية لمحاربة الفساد قال سموه: الحكومة وضعت برنامجا يتسق مع عمرها الزمني القصير، مشيرا إلى أن الخطة ارتكزت على «تعزيز النزاهة» و«التحول الرقمي» و«تطوير الأداء الحكومي».

واضاف: تنفيذاً لقول صاحب السمو أمير البلاد «القانون فوق الجميع» تابعنا العمل لتطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي وهذا سيساعدنا في عدم خلق بيئة مناسبة للفاسدين.

وكشف الخالد عن إحالة 57 قضية تعدٍ على المال العام و1042 جنحة تعدٍ على أملاك الدولة، مؤكدا أن تطوير الأداء الحكومي مع التحول الرقمي سيسد الطريق أمام الفساد والمفسدين.

وعن موعد العودة للحياة الطبيعية في البلاد قال سموه: لا نعرف موعد العودة إلى الحياة الطبيعية والجائحة استحوذت على عملنا وقد نفذنا 185 رحلة جوية وسط ظروف غير طبيعية لعودة المواطنين من الخارج ووفرنا كل الاحتياجات لتحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي الصحي والأمن الداخلي.

