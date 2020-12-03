الحربي: «التعليم عن بُعد» أثبت فاعليته ومجموع الطلبة الناشطين بلغ 316 ألفاً

وطن النهار

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي أمس الأربعاء إن الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين كان التحدي الأساسي للوزارة.

وأضاف الحربي في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات) أن «من اولوياتنا ايضا استمرارية اتاحة الحق في التعليم والحفاظ على بنية النظام التعليمي».

وأوضح أنه في المرحلة الأولى وهي مرحلة استكمال العام الدراسي (2019-2020) لجأت الوزارة الى نظام (التعليم عن بعد) بكل مكوناته حيث قامت بتدريب اكثر من 10929 معلما ومعلمة للصف الـ12.

كما حرصت على مواءمة مناهج الفصل الدراسي الثاني خصوصا في ظل الانتقال من التعليم التقليدي الى (التعليم عن بعد) بالاضافة الى رفع جميع المناهج الدراسية المعدلة بصيغة الكترونية والأهم من ذلك هو تقييم عملية (التعليم عن بعد) عن طريق مؤشرات القياس.

وذكر أن المرحلة الثانية وهي مرحلة بدء العام الدراسي الجديد تطلبت العديد من الاجراءات اذ كان لابد من إعداد 1243 درسا مصورا بالاضافة الى تفعيل 457222 حسابا للمتعلمين وتفعيل 73721 حسابا للمعلمين بالاضافة الى تفعيل 29902 حساب لمديري المدراس والتوجيه الفني.

وقال إن تقسيم فترات الفصول الافتراضية بين المراحل الدراسية الى اوقات مختلفة جاء لتخفيف الضغط عن الاسر التي لديها اكثر من ابن في اكثر من مرحلة بالاضافة الى اشراك الاسرة في عملية المتابعة خصوصا للمرحلة الابتدائية.

وأضاف «عملنا قياس مؤشرات على مدى فاعلية «التعليم عن بعد» ومدى الاستمرارية حتى تكون هناك عملية تقييم نهائية ووجدنا ان مجموع الطلبة النشطين اكثر من 316 ألفاً بالاضافة الى اكثر من سبعة ملايين فصل افتراضي للطلبة ومجموع الساعات التي قضاها في مشاهدة مصادر التعليم وهي 292326 ساعة اضافة الى المتوسط اليومي لعدد الرسائل وهو 844902 رسالة.

