الروضان: الكويت ضمن أكثر 10 دول إصلاحاً في العالم

وطن النهار

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أمس الأربعاء: ان اصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية الحاكمة والمنظمة للعمل التجاري.

وأوضح الوزير الروضان في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات) أن (التجارة) أطلقت برنامج اصلاح تشريعي يمكن ويساعد على التطوير نتج عنه 11 قانونا وأبرزها قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وهذا ما سوف يبنى عليه اي اصلاح اقتصادي مستقبلي.

ولفت الى أن وزارة التجارة أطلقت برنامجا متكاملا لميكنة الخدمات لتحويل الكويت الى بيئة تجارية جاذبة في ظل العمل الحكومي التقليدي ولتحقيق مكافحة الفساد الاداري والمحافظة على وقت المبادرين وأصحاب العمل واعادة هيكلة المتطلبات الخاصة بكل خدمة أو اجراء الاشتراط المطلوب والوقت المستغرق والرسوم الواجب دفعها.

وبين أن النتائج المحققة من الميكنة تتمثل في توفير مايقارب حوالي 400 الف زيارة شخصية للوزارة سنويا وميكنة 78 في المئة من خدمات الوزارة وتقليص مدة المعاملة والربط مع 19 جهة حكومية.

وأكد ان الوزارة عملت على دخول الكويت لأول مرة ضمن أكثر 10 دول اصلاحا في العالم مابين 190 دولة وقفزت الكويت 51 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري وارتفعت 21 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين الاقلية.

وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية صنف الى سوق ناشئ ما نتج عنه تدفق رؤوس الاموال الاجنبية والتي تجاوزت 8 مليارات دولار وزيادة السيولة 30 في المئة عن العام الماضي من بينهم 20 في المئة استثمارات اجنبية.

وقال الروضان أنه خلال أزمة «كورونا» تم اطلاق برنامج دعم وطني لمواجهة تداعيات الازمة نتج عنه تعزيز الامن الغذائي من خلال الدعم اللوجيستي بأكثر من 90 رحلة جوية نتج عنها توفير مايقارب من 2?3 مليون طن من اللحوم المبردة والاسماك والخضراوات والفاكهة.

وذكر أنه تم دعم شحنات رؤوس الاغنام الحية بما يقارب من 279 الف رأس غنم واطلاق نظام حجز مواعيد التسوق للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية نتج عنه مايقارب 4?5 ملايين موعد واختير من قبل شركة (أمازون) كأفضل البرامج الابتكارية أثناء فترة «كورونا».

وبين أن تم رفع الطاقة الانتاجية اليومية للكمامات الى 5 ملايين كمام يوميا ورفع انتاج المعقمات اليومية الى 150 الف معقم يوميا.

