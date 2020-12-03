الصالح: التحوّل الرقمي ومحاربة تجار الإقامات أولويتان

وطن النهار

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح امس الاربعاء انجازات الجهات التابعة له وجهودها خلال الحكومة الحالية.

وقال الصالح خلال الملتقى الوزاري لعرض انجازات الحكومة تحت شعار «انجازات رغم التحديات» ان وزارة الداخلية ركزت على ثلاثة بنود وهي التحول الرقمي الذي يشكل 30% من برنامج عمل الحكومة ومحاربة تجار الاقامات والقوانين والتشريعات. واضاف ان الداخلية تمكنت من اعداد اكثر من 70% من خدماتها الكترونيا ونتج عن ذلك اكثر من ستة ملايين معاملة تم انجازها خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بتجار الاقامات والعمالة السائبة اوضح انه تم العمل خلال جائحة «كورونا» على حصر العمالة المخالفة والبحث عن الاسباب التي ادت الى وجودها ما نتج عنه اكتشاف مجموعة من تجار الاقامات وتحويل اكثر من 417 شركة مخالفة وعدة قضايا.

وذكر ان الداخلية قامت بتطوير قانون المرور اذ تم رفع الحد الاقصى للغرامات ووضع آلية جديدة لحجز المركبات كما قامت بتعديل قانون الاقامة حيث تم استحداث فصل خاص لتعريف جريمة تجار الاقامات وتغليظ عقوبتها كما تم ايضا حسم تكاليف المخالفين بحيث يتحملها المتسبب بالاضافة الى استحداث انواع جديدة للاقامات خاصة بالمستثمرين الاجانب.

واشار الى تقديم مشروع بقانون اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بحيث تكون مستقلة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والعمل على تحديث القيود الانتخابية وفق البطاقة المدنية.

وفيما يتعلق بجهاز قوة الاطفاء العام قال انه عمل خلال ازمة «كورونا» على توزيع اكثر من 60 الف وصفة طبية للمواطنين وانجاز اكثر من 80% من خدمات التراخيص الوقائية الكترونيا بالاضافة الى تخريج اول دفعة ضباط دبلوم هندسة اطفاء وعددهم 94 ضابطا يوم غد «اليوم» الخميس كما تم تدشين 110 آلية جديدة للخدمة.

وحول انجازات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ذكر الصالح ان الهيئة هي الحاضنة الاساسية لانطلاق اي منصة الكترونية استخدمتها الحكومة واهم انجازاتها تطبيق «هويتي» النسخة الرقمية للبطاقة الالكترونية والذي بلغ عدد مستخدميه 960 الف شخص بالاضافة الى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واضاف ان الهيئة وفرت خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل مبينا انه يتم يوميا توصيل 2500 بطاقة. واوضح الصالح ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات انجز اكثر من منصة رقمية اشهرها منصة «كورونا» التي من خلالها يمكن الاستعلام عن آخر المستجدات وقد زارها اكثر من مليونين و250 الف زائر بالاضافة الى منصة «معاكم» ومنصة «شلونك» ومنصة «متى».

