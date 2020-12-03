العقيل: برنامج آلي لبيانات الأسر المتعففة

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس الأربعاء الجهود المبذولة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية عبر التحول الرقمي لادارة المرافق وتوطين القطاع الحكومي والخاص عبر بوابة التوطين والاستقدام الذكي للعمالة الاجنبية.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة مريم العقيل خلال الملتقى الوزاري لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات).

وذكرت ان الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة ترتكز على دعم جميع فئات الاعاقة بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم والمساواة بالتعليم والترفيه والصحة والتأهيل المهني لسوق العمل اضافة الى اقرار قانون 73 لسنة 2020 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتابعت انه ضمن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة تقديم المبادرة الوطنية لدعم الصحة النفسية والتي تهدف لتقديم الدعم لاسر ذوي الاعاقة ومبادرة شركاء لتوظيفهم لتقديم التدريب اللازم لهم للتوظيف.

واشارت الى الجهود المبذولة لحماية وصون الاسر الكويتية ومنها تقديم البرنامج الآلي لبيانات الاسر المتعففة والذي يخدم 32 الف مستفيدة واقرار قانون بشأن الحماية من العنف الاسري والمشاركة الدولية في حملة مكافحة العنف ضد المرأة. واشارت الى انجاز الاف المعاملات رغم الجائحة منها 10 الاف معاملة تمديد شهادات الاعاقة و64 الف معاملة دعم العمالة الوطنية و494 الف معاملة ادارة العمل و61 الف معاملة العمالة الوطنية ومكافئة الخريجين ومطالبي التأمين ضد البطالة كما تم انجاز 677 الف معاملة عبر برنامج (اسهل). كما اشارت الى اعداد الخطة الانمائية الثالثة التي تتضمن 5 محاور و7 ركائز و9 برامج و51 سياسة ساهم باعدادها مئات الباحثين والمشاركين بورش العمل والمقابلات وعدد من جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واكدت حرص الحكومة على رأس المال البشري وذلك بتعيين 12924 مرشحا من ديوان الخدمة المدنية من اصل 15680 مرشحا وتقديم التدريب عن بعد لـ 500 متدرب بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية وتقديم 30 بعثة دراسية في برنامج كرسي الكويت للمعرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. وذكرت انه تم انشاء منصة لتسجيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.

