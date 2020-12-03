عباس القطان عَلم.. وعِلم وعمل

وطن النهار

خيم الحزن وحكت الدموع وخالط هدوء غيم امس الاول الثلاثاء خيوط الفقد والأسى والوجد بفقد علم من اعلام العمل الخيري في الكويت واحد ابنائها الذين رفعوا رايتها عالياً في سماء العالم بغرس افعال الخير وترك بصمات الأيادي البيضاء في ارجاء المعمورة، فقد شيعت الكويت امس الاول ابنها المغفور له عباس عيسى عبدالعزيز القطان وهو من مواليد 1944 م وقد تشرب العطاء منذ الصغر عندما تطوع للعمل الخيري في مسجد الصحاف في اول مراحل شبابه حتى ختم مسيرته في هذه الحياة متطوعاً أيضا للعمل في حسينية الأوحد ومسجد القطان.

عباس عيسى القطان وهو سليل عائلة القطان الكريمة التي نسجت تاريخ الكويت بالتكاتف والتزامن مع العديد من الأسر الكويتية الاولى فقد أوكل لهم الشيخ مبارك الصباح إدارة الخان بما يختص بأعمال القطن ومشتقاته والذي غطى احتياجات البلد آنذاك سواء للجيش منذ تأسيسه وللمستشفى الأميركي حتى تم تصديره للدول المجاورة، ولد القطان في محطة القروية وهي ما يشغلها موقع مسجدي الصحاف والمزيدي، تلقى أولى أبجديات تعليمه في مدرسة الصباح وقد زامله في الدراسة الشيخ مشعل الاحمد والشيخ ناصر صباح الاحمد والشيخ منصور الاحمد، ثم واصل دراسته في مدرسة الصديق المتوسطة، وأثناء هاتين المرحلتين التحق بفرقة الكشافة والأشبال.

في المرحلة الثانوية انعطف القطان نحو العمل الخيري تاركاً الدراسة آنذاك ونظراً لنشاطه الملحوظ تم تعيينه مسؤولاً عن مكتبة المسجد ثم تلتها العديد من المهام كلجنة الاحتفالات واللجنة العامة للمساجد والخدمات العامة على بناء المساجد ومجلس أمناء الحسينيات والمساجد ولجنة الداخلية، ثم شغل منصب نائب رئيس الحسينية الجعفرية ونائب رئيس مجلس إدارة حسينية الأوحد وايضاً رئيس مجلس الصندوق الخيري لعائلة القطان وأمين اللجنة التطوعية لإنشاء الوقف الجعفري والمحكمة الجعفرية في الكويت،أما بالنسبة لعمله الحكومي فقد التحق بوزارة الاعلام فنياً بمجلة العربي حتى التقاعد.

الى جانب كل هذه المسؤوليات فقد جبل القطان على العمل الميداني في المساعدات الإنسانية فهو من اشرف شخصياً على توزيع وايصال المساعدات للأيتام والمساكين وتنفيذ المشاريع الخيرية في الكويت وخارجها فدائرة أعماله الخيرية اتسعت لتشمل المحتاجين لتصل اميركا وباكستان وايران ولبنان والعراق، واخيراً في أزمة «كورونا» قدم المساعدات لما يقارب 7000 أسرة متعففة ليختم ما يناهز 50 عاماً في ربوع العمل الخيري والإنساني.

وللقطان عدة مؤلفات منها «ذكرياتي وانجازاتي في نصف قرن»، و«المتوفين» الجزء الاول والثاني، و«صندوق العائلة» الهزيم والقطان والعوض، وللمرحوم 7 أبناء هم حمزة وفاضل وجاسم و4 بنات.

