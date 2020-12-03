قيادات حكومية خاملة ومتقاعسة إلى التقاعد

مال وأعمال

«القيادات الخاملة والمرتكبة لجرائم المال إلى التقاعد»، هذا ما أكد عليه مصدر مطلع لـ «النهار» عن توجهات الحكومة الحازمة لإحالة أي قيادي مخالف إلى التقاعد، مع إحالة المخالفات التي ارتكبها وتسببت في التربح على حساب المال العام إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي تلك المخالفات.

واستدركت المصادر بالقول: هناك الكثير من الإجراءات التي سيتم تطبيقها بخصوص القيادات المالية والإدارية المسؤولة عن تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية، مشيرة إلى أن من يثبت تقاعسه أو هدره للمال العام ستتم إحالته للتقاعد.

وأفادت أن التحرك الحكومي يبدو ملحاً في ظل التراجع الحاد الذي تشهده المشاريع المنجزة في خطط التنمية للسنوات الخمس السابقة، مبينة أن خطة التنمية للعام الحالى 2020/2021، ورغم مرور 8 أشهر لم تنجز مشروعاً واحداً من بين المشاريع المدرجة في خطة التنمية والبالغة 126 مشروعاً، 5 منها في مرحلة التسليم و59 في مرحلة التنفيذ و51 في مرحلة التحضير، فيما تم تسجيل 11 مشروعاً لم تبدأ الحكومة فيها بعد وذلك رغم مرور 8 أشهر من عمر خطط التنمية.

وقالت إن بيروقراطية الأداء وعرقلة تنفيذ المشاريع ستقوم الحكومة بمحاسبة مرتكبيها وفق ما نص عليه القانون وشددت عليه الجهات الرقابية.

وتساءلت المصادر هل من المعقول أن تنادي الحكومة بسرعة إنجاز المشروعات المتعطلة ولم ينفق على خطة التنمية سوى 20 في المئة فقط من إجمالي المعتمد البالغ 1.9 مليار دينار، مشيرة إلى أن قيمة الإنفاق لم تتجاوز حتى الآن 360 مليون دينار.

وأوضحت أن الحكومة ماضية في تطبيق ثورة إدارية شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ووقف التضخم الوظيفي الذي تعانيه بعض الجهات الحكومية دون مبرر، بالإضافة إلى السعي الحكومي نحو تنفيذ معايير الشفافية في تقييم الأداء للقيادات الحكومية وكذلك قيادات شركات القطاع العام، بغرض وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى تقييم استراتيجية كل جهة على حدة لمعرفة مدى الإنجاز الذي حققته تلك الجهات في المشاريع الموكلة إليها ومحاسبة المقصرين.

واستدركت بالقول: هناك توجه حكومي بتقييم كل القيادات العاملة في الدولة للوقوف على مدى أحقيتها للمناصب التي تتولاها وفلترتها بالشكل الذي يعزز ويطور النهج الإصلاحي للحكومة خلال المرحلة المقبلة.

