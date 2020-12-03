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مال وأعمال

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صفقة على «السورية» بـ 1.5 مليون دينار


أعلنت البورصة عن اتمام تنفيذ صفقة مُتفق عليها على أسهم الشركة الكويتية السورية القابضة بقيمة 1.503 مليون دينار تقريباً.
وقالت البورصة في بيان على موقعها ان الصفقة التي تم تنفيذها بحجم يُقدر بنحو 50.1 مليون سهم تمت على أساس سعر 30 فلساً للسهم.
وأوضحت أن الطرف البائع هي شركة مجموعة الأوراق المالية - حساب العملاء لصالح (شركة الليوان الكويتية العقارية)، بينما الطرف المشتري هو سالم عبدالله سالم الحوسني.
والجدير بالذكر أن شركة «الليوان» تمتلك الحصة الأكبر في رأسمال «السورية» بنسبة 28.42% بعدد أسهم يُقدر بنحو 50.1 مليون سهم، ما يعني أن «الليوان» باعت حصتها بالكامل في رأسمال «السورية».
أما مجموعة سالم عبدالله الحوسني وتمثلها شركتا «السالم المحدودة»، و«أم القيوين للاستثمار»، فتمتلك ثاني أكبر حصة في رأسمال «السورية» بنسبة 23.41%، تليها حصة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بواقع 7.37%.


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