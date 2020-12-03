أموال الصغار طار بها الكبار!

مال وأعمال

وفقاً لبيانات أكثر من 5 ملايين قرض أصدرتها الحكومة الأميركية التزاماً بحق الوصول الى المعلومات، تبين ان أكثر من نصف الأموال من صندوق الطوارئ الخاص بالفيروس التاجي التابع لوزارة الخزانة الأميركية المخصص للشركات الصغيرة ذهب الى 5 في المائة فقط من المستفيدين.

ووفقاً للبيانات الرسمية تلقت حوالي 600 شركة معظمها كبيرة، بما في ذلك العشرات من السلاسل الوطنية، الحد الأقصى للمبلغ المسموح به بموجب البرنامج وهو 10 ملايين دولار، بحسب تقرير مفصّل نشرته «واشنطن بوست».

وفي وقت سابق، جادل مسؤولون من وزارة الخزانة وادارة الأعمال الصغيرة بأن البرنامج استفادت منه بشكل أساس الشركات الصغيرة لأن الغالبية العظمى من القروض (أكثر من 87 في المئة) كانت بأقل من 150 ألف دولار، اعتباراً من أغسطس. لكن البيانات الجديدة تظهر أن أكثر من نصف مبلغ 522 مليار دولار في نفس الاطار الزمني ذهب الى شركات كبرى، وأن 28 في المائة فقط من الأموال التي تم توزيعها كانت تقل عن 150 ألف دولار. وتأتي البيانات التي تم اصدارها حديثاً بعد دعوى قضائية فيدرالية رفعتها صحيفة «واشنطن بوست» و10 مؤسسات اخبارية أخرى بموجب قانون حرية المعلومات تتحدى رفض الافراج عن سجلات بشأن المقترضين ومبالغ القروض. وأمر قاض فيدرالي بالافراج عن البيانات.

وصُمم برنامج حماية الراتب كوسيلة لدفع رواتب الشركات الصغيرة مؤقتاً لابقاء موظفيها، ويُنسب اليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة ملايين الشركات على اجراء كشوف رواتب خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا، مما يستفيد منه عشرات الملايين من الموظفين.

وكشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي عن خطط لاصدار 908 مليارات دولار أخرى في شكل تحفيز، بما في ذلك ما يقرب من 300 مليار دولار من التمويل الجديد لبرنامج حماية الراتب وبرامج أخرى مرتبطة بـ«كورونا».

ومع ذلك، فان طرح البرنامج في الربيع كان محفوفاً بالارتباك حول القواعد الخاصة بالمقترضين والتشغيل المبكر للأموال من قبل السلاسل الكبيرة والبنوك الكبرى مما تسبب في نفاد وعاء التمويل الأول في ثمانية أيام. طلبت وزارة الخزانة في وقت لاحق من كبار المقترضين ذوي رأس المال الجيد اعادة تمويلهم، على الرغم من أن الوكالة لم تكشف عن المقترضين الذين فعلوا ذلك.

وكشفت البيانات التي تم اصدارها لأول مرة عن الأرقام الدقيقة التي تلقاها بعض كبار المستفيدين، والتي توضح أن عدداً من سلاسل المطاعم قد تلقى 10 ملايين دولار كحد أقصى.

وأظهرت الافصاحات السابقة أن البرنامج لم يرق الى مستوى مزاعم ادارة ترامب بشأن نجاحه. احتوى تحليل 4.9 ملايين قرض تم اصداره في البداية من السلطات على أخطاء عديدة، مما يلقي بظلال من الشك على ادعاء الادارة بأن الاقراض البالغ 517 مليار دولار قد «يدعم» 51 مليون وظيفة.

