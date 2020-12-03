«الكويتية» تسلَّمت «الكوت»

مال وأعمال

تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية سادس طائراتها من نوع ايرباص A320neo والتي أطلق عليها «الكوت»، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع ايرباص في مدينة تولوز في فرنسا، وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية المستشار فيصل الغريب يرافقه بعض أعضاء مجلس الادارة وعدداً من المسؤولين في الشركة.

وعلى هامش وصول الطائرة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة المستشار فيصل الغريب: نسعد اليوم باستلام هذه الطائرة ونيابة عن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان وأعضاء مجلس الإدارة نتقدم بخالص التهنئة للقيادة السياسية الحكيمة والشعب الكويتي الكريم بوصول سادس طائرات الخطوط الجوية الكويتية من طراز ايرباص A320neo إلى البلاد والتي أطلق عليها (الكوت) والتى تعد ضمن 15 طائرة من نفس النوع تم التعاقد عليها مع شركة ايرباص على أن يتم استلامها تباعاً على مدى السنوات المقبلة حسب خطة الاستلام المتفق عليها مع مصنع الايرباص إن شاء الله. وأضاف الغريب: تعد «طائرة A320neo إضافة مميزة لأسطول الشركة في الفترة القادمة خاصة عند سماح السلطات الصحية في البلاد لإكتمال عودة التشغيل التجاري الكامل لباقي الوجهات التي كانت الشركة تشغّل لها قبل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ونؤكد في هذا المجال بأن (الكويتية) على أتم الاستعداد لعودة التشغيل الكامل متى ما قررت السلطات الصحية ذلك لما تمتلكه من أسطول متكامل يؤدي كافة المهام المطلوبة منه لتحقيق أهداف ورؤية الشركة التي تسعى لها في خدمة الركاب الاعزاء على متن طائراتها الحديثة والمتنوعة في الطرازات لاحتوائها على خدمات مريحة تلبي رغبات وطموحات المسافرين الكرام».

وتابع الغريب: «تواجد هذا النوع من الطائرات في أسطول (الكويتية) المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كذلك تحرص على توفير كافة سبل الراحة والأمان لركابها الاعزاء أثناء كل رحلة، كما أن وصول طائرة A320neo يعد استمراراً لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة والتي تقدمها الشركة لعملائها الاعزاء، كما تشكل علامة فارقة ومهمة في مسيرة الخطوط الجوية الكويتية في تحديث أسطولها ليكون من أحدث الاساطيل في المنطقة».

وأوضح الغريب قائلاً: «إن الخطوط الجوية الكويتية تضع دائماً ضمن اولوياتها الارتقاء والتطور بالطائر الازرق في الخدمات الاخرى كافة التي تقدمها الشركة لعملائها الكرام والذين نعدهم بالعمل على تطوير الناقل الوطني لدولة الكويت بما يحقق الآمال والطموحات المعقودة لهذا المجتمع الكريم وبما يضع الشركة في مقدمة شركات الطيران في المنطقة». وتقدم الغريب بجزيل الشكر ووافر الامتنان للجهود المبذولة من الطاقم الفني الذي تحمّل مسؤولية استلام طائرة A320neo والتي يتطلب استلامها المرور باجراءات فنية وإدارية وقانونية طويلة، متمنياً لهم التوفيق والسداد دائماً في تلك المهمات الصعبة التي تسندها دائماً الشركة لأبنائها الاكفاء.

