«بوبيان كابيتال»: إضافة السوق المصري إلى منصة التداول

مال وأعمال

أعلنت شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (الذراع الاستثماري لبنك بوبيان) عن إضافة السوق المصري إلى منصة بوبيان للتداول لتنضم بذلك الى الاسواق العالمية متمثلة بالاسواق الاميركية والاوروبية وسوق المملكة المتحدة في اطار سعي الشركة لتوفير أفضل تجربة للعملاء من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة للتداول.

وقالت المدير التنفيذي الأول بإدارة الأصول والتداول بشركة بوبيان كابيتال بدرية حمد الحميضي «إن إضافة السوق المصري إلى منصة بوبيان للتداول للأسهم المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ما هو إلا نتاج البحث الدائم عن التوسع والتطور في خدماتنا التي نسعى دائما ان نقدمها للمستثمرين من خلال أحدث أنظمة التداول المطورة والتي تتيح للعملاء امكانية تصفح المنصة بسهولة وسلاسة».

وأضافت «تأتي هذه الاضافة في اطار التطورات التى تشهدها البورصة المصرية مدعومة بالتطورات الايجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات الاخيرة والتى وضعته ضمن أسرع الاسواق نموا في المنطقة».

واوضحت الحميضي ان شركة بوبيان كابيتال للاستثمار تعد من الشركات الرائدة بالكويت التي تمكن عملاؤها من فرصة التداول للاسهم المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية في الاسواق الخليجية و العالمية عبر الانترنت من خلال موقع Boubyan Brokerage للتداول الالكتروني او من خلال تطبيق بوبيان للتداول عبر الموبايل.

من جانبه أوضح المحلل الأول بإدارة الأصول والتداول في الشركة سليمان خليفة العنزي «بالإضافة إلى تمكين العملاء من التداول في السوق المصري أخيراً، بإمكان عميل بوبيان للتداول ان يتداول في الاسواق المحلية والخليجية والعالمية من خلال حساب تداول واحد مع امكانية الدخول المباشر إلى الأسهم المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية. وأضاف ان عملاء بنك بوبيان لديهم مرونة في ربط حساباتهم المصرفية بحسابات التداول الخاصة فيهم، حيث تتوفر لهم خدمة التحويل الى حسابات التداول عبر خدمة الكي نت او من خلال التحويل المباشر من حساباتهم الشخصية لدى البنك. وأكد العنزي أن خدمة بوبيان للتداول توفر تجربة تداول فريدة من نوعها لعملائها مع تمكينهم من الوصول إلى مجموعة كاملة من خدمات الوساطة التي تغطي أسواق رأس المال الخليجية والعالمية بالاضافة الى امكانية تداول الصكوك عالميا.

