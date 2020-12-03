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مال وأعمال

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خفض رأسمال «المجموعة التعليمية»


أعلنت شركة المجموعة التعليمية القابضة عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال على تخفيض رأسمال الشركة المُصدر والمدفوع بسبب زيادته عن حاجة الشركة.
وقالت «تعليمية» في بيان للبورصة ، إنه سيتم تخفيض رأس المال من 24.53 مليون دينار إلى 15 مليون دينار، بفارق قدره 9.53 ملايين دينار.
وأوضحت أن التخفيض سيتم عن طريق إلغاء عدد 95.3 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس مع سداد القيمة الاسمية للسهم نقداً.
وسيقوم مجلس إدارة «تعليمية» باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لرفع توصية للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020 لإتمام عملية التخفيض.


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