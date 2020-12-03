«الدراسات المصرفية» كرَّم خريجي برنامج «المدقق الشرعي»

مال وأعمال

تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د. محمد يوسف الهاشل، قام المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية أ. د. يعقوب الرفاعي بتكريم خريجي المجموعتين الأولى والثانية من برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، حيث تم عقد المجموعة الأولى من البرنامج في الفترة من 31 مارس إلى 9 مايو 2019، والثانية في الفترة من 24 نوفمبر 2019 إلى 9 يناير 2020، وقد شارك فيهما نخبة من الكويتيين العاملين والمهتمين في مجال التدقيق الشرعي، بلغ مجموعهم 59 مشاركاً.

وبرنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد» هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويُشرف على تنفيذه معهد الدراسات المصرفية، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة في أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في دولة الكويت، وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك. وإيماناً بضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة الكويت والعمل على تأهيلهم علمياً ومهنياً.

ومن أبرز مميزات هذه الشهادة أنها تولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماماً كبيراً، حيث خُصّص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي، وخُصّص النصف الآخر من ساعات البرنامج للجوانب المعرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية. وقد استرشد في إعداد برنامج هذه الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.

وقد قام المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية أ.د. يعقوب الرفاعي بلقاء الخريجين وتكريمهم بتوزيع الشهادات عليهم آملًا لهم التوفيق والنجاح.

