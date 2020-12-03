الصقر: «الترقية» انفتاح للبيئة الاستثمارية في الكويت

مال وأعمال

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر ان اليوم الأخير من نوفمبر 2020، كان موعد الكويت مع الانضمام الكامل والفعلي الى نادي الأسواق الناشئة، الأمر الذي يمثل قفزة نوعية في ترتيب الكويت بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، ويعزز موقعها على الخارطة العالمية للاستثمار ويفتح الآفاق أمام البورصة لاجتذاب ما يناهز 10 مليارات دولار من الأموال النشطة وغير النشطة. وهو انجاز يعكس انفتاحاً حقيقياً في البيئة الاستثمارية للكويت، ويستند الى اصلاحات كثيرة شهدتها بورصة الكويت بوقت قياسي وبكفاءات وطنية عالية.

واشار الصقر الى ان غرفة التجارة التي تشعر بسعادة غامرة بهذا الانجاز الوطني، تعرب عن اعتزازها البالغ بأن القطاع الخاص كان له مساهمة فاعلة في هذا النجاح بعد أن آلت إليه ادارة «بورصة الكويت» أحد أهم المرافق الاقتصادية في البلاد، فازدادت بهذه الخصخصة مرونته وتعززت قدرته على مواكبة التطور، ما نرجو أن يكون حافزاً ومشجعاً على خطوات كثيرة مماثلة. الغرفة إذ تهنىء الكويت كلها بهذا النجاح الذي جاء في أكثر الاوقات حاجة اليه، تتوجه بالثناء والتقدير الى جميع الجهات التي وقفت وراء هذا الانجاز وواجهت تحدياته، وفي طليعتها وزارة التجارة والصناعة، هيئة أسواق المال، بورصة الكويت، الشركة الكويتية للمقاصة، الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبنك الكويت المركزي. كما تتوجه الغرفة بالشكر والعرفان الى كل القاديين الذين أشرفوا على هذه المهمة بكل مراحلها، والى كل الكفاءات التي نهضت بالمسؤولية على أفضل وجه، علماً بأن تحقيق هذا الانجاز لم يكن سهلاً، غير أن النجاح في توظيفه لمصلحة الاقتصاد الوطني هو الأهم والأصعب.

واختتم الصقر تصريحة نحمد الله العلي القدير على توفيقه، نستذكر بكل اجلال جهود أميرنا الراحل ورؤيتة الملهمة، ونبتهل الى الله أن يكلأ برعايته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد ويوفقهما لخدمة الكويت وشعبها واستقلالها.

