عادت الأموال الساخنة.. فاخضرَّت البورصة

مال وأعمال

عادت بورصة الكويت مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء أمس بعد تراجع استمر خمسة جلسات متتالية عقب ترقية البورصة في مؤشرات مورغان ستانلي «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، وذلك بدعم من الاسعار المغرية للاسهم التي بلغتها نتيجة الضغط خلال الجلسات السابقة ومع عمليات الشراء الانتقائي على الاسهم القيادية من الاموال الساخنة التي تسعي لاستغلا المستويات المتدنية التي بلغتها الاسهم خلال جلسة الامس . وقال محللون ان البورصة مازال امامها الكثير لمواصلة رحلة الصعود وذلك مع توقعات الايجابية لنتائج الربع الرابع و الاخير والتي ستكون في ذات مستوي نتائج الربع الثالث وخاصة مع فتح الاقتصادي و اقتاب توزيع لقاح كورونا وفتح الباب امام عودة العمالة المنزلية مما يشير الى امكانية فتح الطيران مع 34 دولة .

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 0.9 في المئة وبقيمة 291 مليون دينار من 31.459 مليار دينار في جلسة الثلاثاء، إلى 31.75 مليار دينار في جلسة أمس، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 242 مليون دينار وبنسبة 1 في المئة من 23.29 مليار دينار إلى 23.535 مليار دينار، وزادت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 50 مليون دينار لتستقر عند مستوى 8.215 مليارات دينار.

وتقلصت سيولة الجلسة بنحو 46.7 في المئة لتصل إلى 43.94 مليون دينار مقابل 82.36 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول بواقع 14.9 في المئة لتصل إلى 154.8 مليون سهم مقابل 181.94 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.92 في المئة، كما ارتفع السوق الأول بوتيرة أكبر بمعدل 1.04 في المئة، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.60 في المئة و0.86 في المئة على الترتيب واستحوذ الـ7 أسهم المنضمة إلى مؤشر MSCI على نحو 64.9 في المئة من إجمالي سيولة الجلسة بقيمة بلغت 28.5 مليون دينار، حيث تصدر سهم «بيتك» باقي الأسهم السبعة بنحو 17 في المئة من إجمالي سيولة البورصة وبقيمة 7.4 ملايين دينار، تلاه سهم «الوطني» بنحو 15.7 في المئة بقيمة تجاوزت 6.9 ملايين دينار، تلاه سهم «زين» بنسبة 8 في المئة وبقيمة 3.5 ملايين دينار.

وجاء سهم «أجيليتي» في المرتبة الرابعة بنسبة 7 في المئة وبنحو 3.03 ملايين دينار، ثم سهم «بوبيان» بنسبة 6.6 في المئة وبقيمة 2.9 مليون دينار، وسهم «مباني» بنسبة 5.6 في المئة وبقيمة 2.48 مليون دينار، وأخيراً سهم «بنك الخليج» بقيمة 2.1 مليون دينار وبنسبة 5 في المئة.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 2.15 في المئة، بينما تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض قدره 8.52 في المئة بتأثير مباشر من هبوط سهم «شمال الزور».

