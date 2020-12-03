مليارا ريال صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودي في نوفمبر

مال وأعمال

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيس، صافي مشتريات بنحو ملياري ريال، خلال شهر نوفمبر 2020.

وبحسب بيانات السوق المالية السعودية «تداول»، اطلعت عليها «العربية نت»، جاء تحقيق الأجانب صافي مشتريات، كحصيلة للفارق بين إجمالي مشتريات نحو 16.67 مليار ريال تعادل نسبة 6.45% من إجمالي عمليات الشراء، مقابل 14.67 مليار ريال إجمالي مبيعات تمثل نسبة 5.67% من إجمالي عمليات البيع، خلال نوفمبر الماضي.

وبشأن نسبة قيمة ملكية المستثمر الأجنبي، ذكرت «تداول»، أنها شكلت نسبة 2.28% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع 0.08% مقارنة بشهر أكتوبر 2020.

وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودية الرئيسي نحو 9.3 تريليونات ريال، بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع نسبته 7.73% مقارنة بالشهر السابق له.

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وجاء اتجاه المستثمرين الأجانب لتحقيق صافي شراء، بدعم من تعاملات المستثمرين الأجانب المؤهلين، بعد تسجيلهم صافي مشتريات نحو 2.09 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي، حصيلة الفارق بين 11.65 مليار ريال إجمالي مشتريات، و9.56 مليارات ريال إجمالي مبيعات.

تعاملات السعوديين

وفي سياق متصل، غلب اتجاه البيع على تعاملات المستثمرين السعوديين خلال نوفمبر 2020، بصافي مبيعات نحو 2.3 مليار ريال، وفقاً لبيانات «تداول».

وجاء صافي مبيعات المستثمرين السعوديين حصيلة الفارق بين 240.1 مليار ريال إجمالي مشتريات تمثل نسبة 92.85% من إجمالي عمليات الشراء، و242.4 مليار ريال إجمالي مبيعات تعادل نسبة 93.7% من إجمالي عمليات البيع.

