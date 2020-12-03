«البترول»: اتفاقية لتخزين 3.14 ملايين برميل نفط في اليابان

النفط و الغاز

أعلنت نائب العضو المنتدب للعمليات بقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية غدير القدفان توقيع المؤسسة ممثلة بقطاع التسويق العالمي اتفاقية مشتركة مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتخزين 3.14 ملايين برميل من النفط الخام في اليابان.

وقالت القدفان في تصريح صحافي ان الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية المحدثة لمؤسسة البترول حتى عام 2040 الرامية الى تأمين تخزين النفط الخام خارج الكويت كما يعزز خططها وحصتها التسويقية بمنطقة الشرق الأقصى كمزود رئيس.

وأضافت انه بهذه الاتفاقية تنضم الكويت الى المملكة العربية السعودية والامارات في تخزين نفطها في اليابان لأغراض استراتيجية وتجارية مع الأخذ بالاعتبار اعطاء الأولوية لامداد اليابان بالنفط الخام في حالة الطوارئ.

وأعربت عن الشكر لكل الفرق العاملة في مؤسسة البترول الكويتية على جهودها ومتابعتها الحثيثة وتعاونها مع مكتب المؤسسة في سيؤول لاتمام هذه الاتفاقية في وقت يتعافى الطلب على النفط تدريجيا اثر تداعيات جائحة كورونا.

