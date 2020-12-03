مستقبل أسعار النفط رهن «أوبك»

النفط و الغاز

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة مع تأجيل اجتماع «أوبك+» الذي من المقرر أن يحسم مستقبل الانتاج في 2021 من الثلاثاء الى اليوم الخميس، ومع ترقب صدور بيانات المخزونات الأميركية، وقد عوضت الاسواق بعض الخسائر في وقت لاحق بعد أنباء تشير الى أن بريطانيا أصبحت أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح لمرض «كوفيد-19»، وهو ما سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية وحالة التخبط في الأسواق بعدما أرجأت «أوبك» وحلفاؤها اجتماعا رسميا لاتخاذ قرار بشأن زيادة الانتاج في يناير وحذر محللون لدى شركة الخدمات المالية «ايه ان زد» من أن احتمال فشل «أوبك» وحلفائها في التوصل لاتفاق مرتفع، بحسب وكالة «رويترز».

وأشاروا الى أن فرض قيود على السفر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب زيادة الاصابات بالفيروس قد يؤدي الى أن يصبح الفائض في السوق مرتفعاً بمستوى يتراوح ما بين 1.3 مليون الى 3 ملايين برميل يومياً في النصف الأول من 2021 ما اذا لم يتم تمديد التخفيضات في مستويات الانتاج لدى «أوبك+».

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7% الى 47.10 دولاراً للبرميل.

كما هبطت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم يناير 0.8% عند 44.19 دولاراً للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 4.15 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من نوفمبر.

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.2% الى 47.34 دولاراً للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.1% الى 44.41 دولاراً للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية زادت 4.1 ملايين برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاضها 2.4 مليون برميل.

وجاء ذلك بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرها من الحلفاء أو التكتل المعروف باسم أوبك+ ارجاء محادثات بشأن سياسة انتاج النفط في العام المقبل الى اليوم الخميس بدلا من اول من أمس الثلاثاء حسبما ذكرت مصادر.

