النرويج خفضت الإنتاج لآخر العام

النفط و الغاز

قالت وزارة البترول والطاقة النرويجية ان تخفيضات انتاج النفط التي تنفذها البلاد منذ يونيو من المقرر انتهاؤها في 31 ديسمبر.

وأعلنت النرويج في أبريل أنها ستقلص الانتاج في الأشهر السبعة الأخيرة من العام الحالي، وذلك بعد هبوط حاد لأسعار الخام في أوائل 2020 في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب. ودعمت الخطوة تخفيضات كبيرة لمجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وعدة منتجين آخرين ليست النرويج منهم.

وقالت الوزارة «النرويج ليست ضمن أوبك+ وهي ليست مدعوة لهذا الاجتماع». وأضافت «الاجراءات التي اتخذتها أوبك+ ودول أخرى خلال الجائحة كانت حاسمة وناجحة في تحقيق الاستقرار بسوق النفط بما يعود بالنفع على كل من المنتجين والمستهلكين».

