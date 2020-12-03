الهند تتطلع لواردات من إيران وفنزويلا

النفط و الغاز

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان ان بلده يريد تنويع مصادر وارداته النفطية، وهو ما يشمل استئناف الامدادات من ايران وفنزويلا بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة. وكانت الهند مشتريا رئيسيا للنفطين الايراني والفنزويلي قبل تقليص المشتريات بعد عقوبات أحادية فرضها الرئيس دونالد ترامب على البلدين العضوين في أوبك في 2017 بعد توليه السلطة. وردا على سؤال بشأن ما ان كان يريد من بايدن تخفيف العقوبات على ايران وفنزويلا، قال الوزير «أرغب كمشتر في المزيد من مصادر الشراء. ينبغي أن يكون لدي المزيد من المقاصد التي أتوجه لها لشراء النفط». وتوقفت الهند، التي كانت أكبر مشتري للنفط الايراني بعد الصين، عن الشراء من طهران في مايو 2019 وخفضت بشدة وارداتها من النفط الفنزويلي في الشهور الماضية بعدما فرض ترامب عقوبات بهدف الحد من البرنامج النووي الايراني والاطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، الى تنويع وارداتها النفطية لشراء نفط أرخص لخفض فاتورة الواردات والحفاظ على النقد الأجنبي.

