40.96 مليون طن إنتاج روسيا من الخام

النفط و الغاز

ارتفع انتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز الى 10 ملايين برميل يوميا في نوفمبر؛ لأول مرة منذ أبريل وخلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا الى تقرير لوكالة انترفاكس يعتمد على بيانات من وزارة الطاقة الروسية، الى زيادة الانتاج على نحو هامشي عن 9.98 ملايين برميل يوميا في أكتوبر.

ويأتي ذلك في وقت يناقش كبار منتجي النفط ما ان كانوا سيقلصون تخفيضات الانتاج، اعتباراً من الأول من يناير كما هو مخطط أم يواصلون الانتاج بذات المعدل في ظل تعثر الطلب على النفط. وبالأطنان شهريا، أوردت وكالة الأنباء أن انتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 40.96 مليون طن في نوفمبر بالمقارنة مع 42.19 مليون طن في أكتوبر يستثني اتفاق أوبك+ العالمي لخفض انتاج النفط المكثفات وهي نوع من النفط الخفيف يبلغ انتاج روسيا اليومي منه بين 700 و800 ألف برميل في المتوسط. ويبلغ انتاج روسيا النفطي الآن نحو 9 ملايين برميل يوميا، فيما سجلت التزاما بنحو 96% بالاتفاق.

