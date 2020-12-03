«بيتك»: 11 % انخفاضاً بقيمة العقار الخاص في 2020

مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتى «بيتك» الى ان قيمة تداولات الربع الثالث عادت الى بعض مستوياتها مسجلة 739 مليون دينار أي ستة أضعاف مقابل مستوى منخفض 116 مليون دينار سجلت من خلال العمل التطوعي لادارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في فترة الاغلاق الجزئي بالربع الثاني 2020، الا أن مستوى التداولات شهد انخفاضاً بنسبة 24% على أساس سنوي.

عزز السكن الخاص مكانته في المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاع مساهمته الى نحو 62% في الربع الثالث مقابل 39% من التداولات في ذات الفترة 2019، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت الى 20% من قيمة التداولات مقابل 32% في الربع الثالث من العام الماضي، وانخفضت حصة تداولات العقار التجاري الى 12% مقابل 20% من التداولات، وشكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 4.5% مقابل 2% في الربع الثالث العام الماضي، وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة اقتربت من 1.5% من التداولات العقارية مقارنة مع حوالي 6% في ذات الفترة من 2019.

تفاوت العوائد

مازالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار في بعض المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي بعد أن تراجعت في الربع الثاني مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع ايجاراتهم، فلم تشهد تغيراً في الربع الثالث بعد أن تراجعت العوائد في الربع الثاني الى نسب تتراوح بين 7.4% الى 8.2%، واستقرت في محافظة العاصمة عوائد العقارات الاستثمارية عند حدود 7.3% بنهاية الربع الثالث وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.1%، وفي محافظة حولي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.79% ومازال أدنى قليلاً من معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة بنهاية الربع الثالث.

وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.88% ومازال أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة. ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي حدود 7.93% دون تغير عن الربع الثالث 2019، وفي محافظة مبارك الكبير عند 7.83% وفي الجهراء يبلغ معدل العائد 8.1% بنهاية الربع الثالث.

الإغلاق أطاح بـ«التجاري»

تراجعت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثالث من عام 2020 عن الربع السابق له، متأثرة بحالة التوقف الكلي والجزئي لمعظم الشركات والانشطة التجارية والمجمعات والأسواق التجارية، وبرغم تخفيف تلك الاجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية وهو ما ساهم في تحسن طفيف على أساس سنوي. ومازالت في بعض المحافظات أدنى نسبياً من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية التى مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلاً عن معدله في العقارات الاستثمارية.

وقد انخفض متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث من 2020 مسجلاً 7.1% مقابل عائد أعلى قليلاً بنهاية الربع الثاني كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يصل الى 7.3% في الربع الثالث من العام الحالي حيث تستخدم بعض العقارات الاستثمارية كعقارات تجارية، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.9% بعدما تجاوز في نهاية الربع الثاني 8%، بالتالي يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل الى 7.8% في الربع الثالث 2020، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.9% في بعض مواقع من منطقة السالمية.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الثالث 8.1% أدنى قليلاً من الربع الثاني، ويلاحظ أنه مازال أعلى قليلاً من العائد على العقارات الاستثمارية بالمحافظة الذي تراجع بشكل طفيف الى 7.88%، ويصل في بعض مناطقها التجارية المتميزة الى 8.4% و8.3% مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.

وانخفض متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء قليلاً الى 7.9% في الربع الثالث مقابل 8.0% في الربع الثاني، وهي أدنى من معدل العوائد التي تصل الى 8.1% للعقارات الاستثمارية، ففي منطقة الجهراء التجارية أحد المناطق المتميزة بالمحافظة يبلغ معدل العائد على العقارات التجارية 7.88% بنهاية الربع الثالث.

وانخفض العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي الى 7.9% مقابل 8% في الربع الثاني، ويقل قليلاً عن عائد العقار الاستثماري، ويصل العائد على العقارات التجارية الى 7.8% في الفحيحيل، ويفوق 8.0% في بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس وفي منطقة المنقف يصل الى 8.3% بنهاية الربع الثالث 2020. ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلاً 988 ديناراً في السكن الخاص بنهاية الربع الثالث من 2020 على أساس سنوي، وتجاوز في العقار الاستثماري حدود 2,450 ديناراً، ويزيد عن ذلك بكثير في العقار التجاري مع ارتفاعه في هذا القطاع مسجلاً 6,403 دنانير بنهاية الربع الثالث. وفي محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص الى حدود 968 ديناراً، كما ارتفع في العقار الاستثماري الى 1,628 ديناراً، مع زيادة متوسط السعر في العقار التجاري الى نحو 3,314 ديناراً، وارتفع متوسط السعر متجاوزاً 600 دينار للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما انخفض في العقار الاستثماري مسجلاً 1,437 ديناراً، و2,329 ديناراً في العقار التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثالث 2020.

انخفض متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص الى 257 ألف دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 11% على أساس ربع سنوي سنوي، كما سجل انخفاضاً بنسبة 23% على أساس سنوي.

