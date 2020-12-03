22 % انخفاضاً في قيمة «التجاري»

مال وأعمال

اوضح التقرير ان قيمة تداولات العقارات التجارية بلغت 91 مليون دينار في الربع الثالث 2020 أي ستة أضعاف قيمتها في مقابل 15 مليون دينار في الربع الثاني، الا أنها تعد منخفضة بنسبة كبيرة قدرها 54% عن ذات الفترة من العام الماضي.

انخفض متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية 3 ملايين دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 22% عن الربع الثاني، بينما ارتفع متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 142% على أساس سنوي مقابل 1.3 مليون دينار للربع الثالث 2019. سجل عدد الصفقات في القطاع التجاري 30 صفقة في الربع الثالث 2020 مقابل 4 صفقات فقط سجلت في الربع الثاني، فيما سجلت انخفاضاً في الربع الثالث نسبته 81% عن عددها في ذات الفترة من 2019.

