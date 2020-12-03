تراجع في الصفقات

مال وأعمال

أشار تقرير بيتك إلى ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص الى 1,770 صفقة في الربع الثالث مقابل 251 صفقة في الربع الثاني، مرتفعاً بنسبة كبيرة قدرها 56 % عن عددها في الربع الثالث 2019. بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 149 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 26 مليون دينار في الربع الثاني، منخفضة في الربع الثالث بنسبة

52 % على أساس سنوي. انخفض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية الى 960 ألف دينار بنسبة 11 % عن متوسط قيمتها في الربع الثاني 2020، في حين سجل هذا المؤشر زيادة 10 % على أساس سنوي. سجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 155 صفقة في الربع الثالث مقابل 24 صفقة خلال فترة الاغلاق في الربع السابق له، وشهد هذا المؤشر تراجعاً بنسبة 57 % على اساس سنوى.

و انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الاجمالية وفق الى 374 ألف دينار بنهاية الربع الثالث منخفضة بنسبة 5 % عن مستواه في نهاية الربع الثاني، وبنسبة 33 % على أساس سنوي. في الوقت الذي ارتفع اجمالي عدد الصفقات المتداولة الى 1,973 صفقة مقابل 283 صفقة في فترة الاغلاق في الربع الثاني ومسجلاً زيادة 17 % على أساس سنوي، مد فوعاً بزيادة سنوية ملحوظة للسكن الخاص برغم انخفاض متفاوت لعدد صفقات العقار التجاري والاستثماري.

ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص الى 455 مليون دينار خلال الربع الثالث مقابل نحو 72 مليون دينار في الربع الثاني، ومرتفة بنسبة 19 % على أساس سنوي.

