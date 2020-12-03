الذهب تراجع مع شكوك التحفيز الأميركي

مال وأعمال

تراجع الذهب ، اذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال احراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا.

و هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3% الى 1808.67 دولارات للأونصة بعد زيادة بأكثر من 2% ، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% الى 1813.30 دولاراً.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ان الكونغرس الأميركي يتعين عليه ادخال حزمة انفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار. وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأميركية.

ومما زاد الضغط على المعدن، تواترت أنباء عن أن مسؤولين أميركيين يتهدفون يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4% الى 23.66 دولاراً للأونصة. وانخفض البلاتين 1.5% الى 985.29 دولاراً للأونصة وتراجع البلاديوم 0.4% الى 2396.91 دولاراً.

